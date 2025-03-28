Минфин предложил продлить лицензии на продажу алкоголя в Анапе

«Минфин предлагает продлить в 2025 году на 12 месяцев сроки действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции для бизнеса, работающего в муниципальных образованиях города-курорта Анапа и Темрюкского района Краснодарского края. Продление лицензий распространится в том числе на объекты общественного питания. Соответствующий проект постановления размещен для общественного обсуждения», — говорится в материалах на сайте.
Сведения о продлении сроков будут внесены в государственный сводный реестр лицензий в течение трех рабочих дней со дня вступления постановления в силу, отмечается в материалах.
«Согласно документу, предприниматели также получат право на возврат госпошлины, уплаченной за продление на один год срока действия лицензии, истекающей в 2025 году», — говорится в материалах.
Постановление инициировано для поддержки предпринимателей региона, пострадавшего от последствий крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, подчеркивает Минфин.