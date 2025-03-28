Минфин предложил продлить лицензии на продажу алкоголя в Анапе

«Минфин предлагает продлить в 2025 году на 12 месяцев сроки действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции для бизнеса, работающего в муниципальных образованиях города-курорта Анапа и Темрюкского района Краснодарского края. Продление лицензий распространится в том числе на объекты общественного питания. Соответствующий проект постановления размещен для общественного обсуждения», — говорится в материалах на сайте.