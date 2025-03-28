Конгресс предупредил о росте госдолга США до максимума со Второй мировой

Аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center) предположили ранее, что дефолт по госдолгу может произойти между серединой июля и началом октября. К середине июля у США может закончиться наличность для оплаты счетов, допустили в центре. При экс-президенте Джо Байдене в июне 2023 года потолок госдолга временно отменили, ограничение действовало до начала 2025 года.