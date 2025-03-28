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Ивановский завод тяжелого станкостроения вернули бывшим владельцам

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Второй арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Генпрокуратуры по делу о национализации Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС), следует из материалов на сайте суда.

Источник: © РИА Новости

Согласно решению суда, Росимуществу предстоит возвратить активы бывшим собственникам акционерного общества «Ивановский завод тяжелого станкостроения». По данным РБК, по состоянию на начало 2024 года в их числе значились Владимир Бажанов и его сын Михаил, АО «ИЗТС», ООО «Инвестпроект» и ООО «Техинвест», следует из материалов дела.

Ранее Генпрокуратура приняла решение о передаче завода в государственную собственность, ссылаясь на передачу активов Комитетом имущества Ивановской области в 90-х годах без надлежащего разрешения. В 2024 году Ивановский областной арбитражный суд постановил передать акции АО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» в государственную собственность. Это решение было обжаловано частными акционерами завода.

В сентябре прошлого года Второй арбитражный апелляционный суд в Кирове отменил решение Арбитражного суда Ивановской области об истребовании в пользу государства акций ИЗТС.