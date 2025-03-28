Ивановский завод тяжелого станкостроения вернули бывшим владельцам

Согласно решению суда, Росимуществу предстоит возвратить активы бывшим собственникам акционерного общества «Ивановский завод тяжелого станкостроения». По данным РБК, по состоянию на начало 2024 года в их числе значились Владимир Бажанов и его сын Михаил, АО «ИЗТС», ООО «Инвестпроект» и ООО «Техинвест», следует из материалов дела.