Индекс Мосбиржи растерял весь прирост с первого разговора Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи растерял весь прирост, который произошел с момента первого официального разговора президента России Владимира Путина с вернувшимся на пост президента США Дональдом Трампом, который произошел 12 февраля 2025 года. На торгах в пятницу, 28 марта, индикатор опустился на 2,06%, до 3020,34 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 14:10 мск.
Основную сессию на торгах 12 февраля индекс Мосбиржи завершил на уровне 3025,63 пункта.
Новости о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа появились в период вечерней сессии 12 февраля. Главы государств провели первый официальный разговор после вступления американского президента в должность. Трамп назвал разговор продуктивным и сообщил, что они оба согласились с необходимостью как можно скорее прекратить боевые действия и договориться об урегулировании конфликта на Украине.
На этом фоне 12 февраля на рынке акций наблюдалась аномальная активность, а индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка, в том числе на вечерней сессии, по итогам торгов вырос почти на 6% и закрылся на отметке 3200,34 пункта. В лидерах роста были компании, которые сильно пострадали от санкций: «Газпром», НОВАТЭК, «Совкомфлот» и другие.
В течение нескольких следующих дней рост на рынке акций продолжился. На торгах 25 марта индекс Мосбиржи смог подняться до уровня 3371,06 пунктов, что стало максимумом в 2025 году. С тех пор индекс скорректировался более чем на 8%.
Что будет с рынком акций
Рынок устал от ожиданий начала урегулирования ситуации вокруг Украины, несмотря на продвижение в переговорах, признал руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов. Он полагает, что в пятницу не исключен отскок рынка, в том числе за счет закрытия коротких позиций в канун выходных.
Учитывая сильное снижение текущей недели и уже некоторую.
перепроданность, давление продавцов на основные «фишки» в пятницу может ослабнуть, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. По мнению эксперта, целевой диапазон по индексу Мосбиржи составляет 3000−3070 пунктов, и можно ожидать, что отметка в 3000 пунктов по итогам недели устоит.
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