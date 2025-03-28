Индекс Мосбиржи растерял весь прирост с первого разговора Путина и Трампа

На этом фоне 12 февраля на рынке акций наблюдалась аномальная активность, а индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка, в том числе на вечерней сессии, по итогам торгов вырос почти на 6% и закрылся на отметке 3200,34 пункта. В лидерах роста были компании, которые сильно пострадали от санкций: «Газпром», НОВАТЭК, «Совкомфлот» и другие.