Фондовая биржа Таиланда приостановила торги из-за землетрясения

Авиадиспетчерская служба Таиланда выпустила распоряжение о закрытии всех аэропортов. При этом на сайте местного издания The Nation говорится, что аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке временно приостанавливал выполнение рейсов на 20 минут в качестве меры предосторожности, но затем возобновил полеты. Также власти страны ввели режим ЧС.