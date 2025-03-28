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Фондовая биржа Таиланда приостановила торги из-за землетрясения

Фондовая биржа Таиланда находится в столице страны — Бангкоке. Там объявили эвакуацию из высотных зданий.

Источник: AP 2024

Фондовая биржа Таиланда (SET) приостановила торги на всех рынках из-за землетрясения. Об этом сообщается на сайте площадки.

В Таиланде зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. В Бангкоке была объявлена эвакуация из высотных домов, одно такое здание уже обрушилось. Эпицентр стихийного бедствия находится в соседней с Таиландом Мьянме, где фиксировались толчки магнитудой 7,7.

В Бангкоке рухнуло здание из-за землетрясения.

Авиадиспетчерская служба Таиланда выпустила распоряжение о закрытии всех аэропортов. При этом на сайте местного издания The Nation говорится, что аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке временно приостанавливал выполнение рейсов на 20 минут в качестве меры предосторожности, но затем возобновил полеты. Также власти страны ввели режим ЧС.

Это не первый случай остановки торгов на фондовом рынке из-за землетрясения. Так, в 2023 году Стамбульская биржа приостанавливала торги из-за нескольких землетрясений, которые затронули десять городов Турции.

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