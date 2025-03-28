ФАС расширит перечень биржевых товаров

Торги рядом биржевых товаров проходят на Петербургской бирже — крупнейшей товарной бирже России. Она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году. При этом в России существуют нормативы для ряда таких товаров — минимальный процент от произведённого, который должен быть реализован через биржу.