Эксперт раскрыла, какой перевод может заморозить банк

Она условно разделила причины возможной заморозки на две группы. В первую входит противодействие мошенничеству. Признаки — наличие уголовного дела против получателя, информация о том, что счет адресата уже был замешан в мошеннических сделках или находится в черном списке Банка России.
«Если получатель перевода содержится в базе Банка России, операцию приостановят на два дня. После этого периода охлаждения, при желании клиента, перевод осуществят, но банк не будет нести за него финансовую ответственность», — пояснила Бочкина.
Во вторую группу входят переводы, имеющие признаки отмывания денег или иной противоправной деятельности. Здесь обращают внимание на значительные суммы, большое количество получателей и транзакций, списание средств сразу после зачисления. Во всех случаях банк вправе заморозить операцию и даже вовсе забанить подозрительного клиента, заключила эксперт.