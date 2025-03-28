Добавленное в стоимость: реальные ставки по потребкредитам приблизились к 40%

Банки резко подняли полную стоимость кредитов (ПСК) — за две недели она увеличилась на 2,5 п.п. и в среднем достигла 40% в крупнейших финансовых организациях, выяснили «Известия». При этом несколько игроков (ВТБ, Альфа-банк и МКБ) резко подняли верхнюю границу ПСК до 60−70%. Это значит, что политика финансовых организаций в отношении рискованных заемщиков ужесточается всё сильнее. Получить дешевую ссуду может только идеальный клиент, а обычному человеку они будут просто недоступны. Однако уже с начала апреля должны заработать требования к предельному уровню ПСК, а уже во второй половине года ставки могут пойти вниз вместе с ключевой, полагают эксперты.