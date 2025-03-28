Цены на золото превышали 3 120 долларов за тройскую унцию

Так, по данным на 9:45 по московскому времени, цена драгметалла достигала 3 123,39 доллара, обновив таким образом исторический максимум.
Позднее стоимость фьючерсов немного опустилась. На 11:09 мск цена золота составляла 3 115,71 доллара за тройскую унцию.
Отметку в 3000 долларов стоимость драгоценного металла перешагнула 14 марта. Как отмечал в беседе с Финансами Mail аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, следующей целью роста может быть район 3200 долларов за тройскую унцию.
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