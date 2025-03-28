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Цены на золото превышали 3 120 долларов за тройскую унцию

Стоимость июньского фьючерса на золото поднялась выше отметки в 3 120 долларов за тройскую унцию впервые в истории, следует из данных торгов, опубликованных на портале investing.com.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Так, по данным на 9:45 по московскому времени, цена драгметалла достигала 3 123,39 доллара, обновив таким образом исторический максимум.

Позднее стоимость фьючерсов немного опустилась. На 11:09 мск цена золота составляла 3 115,71 доллара за тройскую унцию.

Отметку в 3000 долларов стоимость драгоценного металла перешагнула 14 марта. Как отмечал в беседе с Финансами Mail аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, следующей целью роста может быть район 3200 долларов за тройскую унцию.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».