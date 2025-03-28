Центробанк обновил рекорд по чистой прибыли

По итогам 2024 года чистая прибыль Банка России составила 199,55 млрд руб. следует из годового отчета регулятора. ЦБ показал положительный финансовый результат второй год подряд, по сравнению с 2024-м он улучшился на 42,1%. До этого Центробанк был убыточным на протяжении шести лет: рекордные потери были зафиксированы в кризисном 2022 году (720 млрд руб.), а в предыдущие периоды регулятор нес значительные расходы на финансовое оздоровление трех банковских групп. При этом, согласно закону, получение прибыли не является целью деятельности Банка России.