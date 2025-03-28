ЦБ признал Ozon банк значимым на рынке платежных услуг

Из реестра при этом были исключены МТС Банк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Открытие, Центр-инвест, Росбанк и Ак барс. Всего после изменений в списке осталось 18 кредитных организаций.
Центробанк признает кредитную организацию значимой на рынке платежных услуг, если она соответствует одному из критериев:
— банк системно значимый;
— имеет долю не менее 2% от общего объема переводов средств с использованием СБП, расчетных и кредитных карт, эмитированных карт, платежных карт банкоматов, электронных терминалов или предоплаченных карт (регулятором оценивается один из критериев, поэтому для получения статуса не нужно исполнение всех условий) на территории одного федерального округа в течение года.
Ранее Ozon представил отчет по МСФО за 4 квартал и весь прошлый год. Результаты превзошли ожидания, в 2024 году компания значительно нарастила показатель EBITDA и увеличила чистый денежный поток, а также дала свои прогнозы на этот год. О том, как у ретейлера это получилось и сможет ли он исполнить свой гайденс, рассказали аналитики Market Power.