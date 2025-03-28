ЦБ признал Ozon банк значимым на рынке платежных услуг

Ранее Ozon представил отчет по МСФО за 4 квартал и весь прошлый год. Результаты превзошли ожидания, в 2024 году компания значительно нарастила показатель EBITDA и увеличила чистый денежный поток, а также дала свои прогнозы на этот год. О том, как у ретейлера это получилось и сможет ли он исполнить свой гайденс, рассказали аналитики Market Power.