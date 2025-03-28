ЦБ опасается ожиданий россиян по быстрому росту доходов в будущем

«Это может быть фактором риска, так как респонденты могут необоснованно экстраполировать оценки того улучшения текущего материального положения, которое они видят, и на будущие периоды. В результате они могут ошибаться, принимая решения о расходах, сбережениях и кредитах», — сказал Заботкин.