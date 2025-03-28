ЦБ опасается ожиданий россиян по быстрому росту доходов в будущем

Обследование показало рост реальных доходов за прошедшие два года в большинстве российских домохозяйств. Причем в пятой части хозяйств реальные доходы за два года увеличились более чем в 1,5 раза.
«Это может быть фактором риска, так как респонденты могут необоснованно экстраполировать оценки того улучшения текущего материального положения, которое они видят, и на будущие периоды. В результате они могут ошибаться, принимая решения о расходах, сбережениях и кредитах», — сказал Заботкин.
Он подчеркнул, что у многих домашних хозяйств в России улучшение финансового положения носит устойчивый характер. «Зарплаты выросли, и они будут оставаться на том же уровне, который достигнут, в дальнейшем», — отметил зампред ЦБ.
«Для нас основным фактором опасений является, чтобы они не ожидали, что зарплаты и дальше будут расти тем же темпами, которыми они росли в предыдущие два года», — уточнил Заботкин.