Американцы настроены скептично насчет роста экономики, показал опрос

В рамках этого исследования, проведенного CBS News совместно с компанией YouGov, был опрошен 2351 совершеннолетний американец, группа представляет все слои населения по полу, возрасту, расе и уровню образования.
По сравнению с февралем, когда 34% респондентов верили в будущий экономический рост, сейчас этот показатель снизился до 29%. При этом число людей, прогнозирующих рецессию, возросло с 23% до 28%. Процент тех, кто ожидает, что экономика либо останется на прежнем уровне, либо немного ухудшится, почти не изменился — чуть больше 20%.
Кроме того, 76% опрошенных отметили, что их прибавка к зарплате не поспевает за темпами инфляции. В долгосрочной перспективе у 70% возникают опасения, хватит ли им сбережений для выхода на пенсию.
Согласно данным, опубликованным Университетом Мичигана, в феврале 2025 года индекс потребительских настроений достиг самого низкого уровня с ноября 2023 года.