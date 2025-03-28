Акции СПБ Биржи за два дня упали на 22%

Торговая площадка находится в числе компаний, которые сильнее всего пострадали из-за роста геополитической напряженности, отметили в «БКС Мир инвестиций». СПБ Биржа в ноябре 2023 года приостановила торги иностранными ценными бумагами из-за санкций США, а имеющиеся иностранные активы были заблокированы. С того момента на бирже для инвесторов доступны только российские финансовые инструменты. Ранее многие аналитики отмечали, что возможное геополитическое урегулирование конфликта в Восточной Европе позволит отменить или хотя бы смягчить санкции против российских компаний.