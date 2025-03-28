Акции СПБ Биржи за два дня упали на 22%

Акции СПБ Биржи (SPBE) на торгах в пятницу, 28 марта, упали на минимуме на 12,92%, до ₽236,6. В предыдущий раз на этом уровне акции торговались более месяца назад — 21 февраля 2025 года. За два дня (27 и 28 марта) бумаги подешевели на 22,4%.
По состоянию на 11:27 мск падение замедлилось до 5,12%, а цена бумаг отскочила к ₽257,8 за акцию. Но сейчас СПБ Биржа по-прежнему среди лидеров падения на рынке. Объем торгов к 11:34 мск превысил ₽2,5 млрд, притом что у акций третий уровень листинга.
Аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Кирилл Климентьев отмечает, что СПБ Биржа, по мнению инвесторов, была среди главных бенефициаров урегулирования ситуации на Украине.
«Поэтому без фактических новостей и роста финансовых показателей акции росли с ₽100 до ₽341 на пике. Сейчас идет коррекция по широкому рынку из-за отсутствия свежих новостей по геополитике. Неудивительно, что СПБ Биржа корректируется сильнее широкого рынка. Сейчас акции торгуются выше фундаментальной стоимости, поэтому дальнейшее движение будет завесить от геополитических новостей, так как СПБ Биржа теперь торгуется под влиянием спекулянтов», — резюмирует эксперт.
В феврале акции СПБ Биржи подорожали почти вдвое на фоне ожиданий улучшения геополитической ситуации, в отдельные дни бумаги были среди лидеров роста на рынке. Так, на торгах 18 февраля котировки выросли на 20%. В тот день в Эр-Рияде началась первая за три года встреча делегаций России и США.
Торговая площадка находится в числе компаний, которые сильнее всего пострадали из-за роста геополитической напряженности, отметили в «БКС Мир инвестиций». СПБ Биржа в ноябре 2023 года приостановила торги иностранными ценными бумагами из-за санкций США, а имеющиеся иностранные активы были заблокированы. С того момента на бирже для инвесторов доступны только российские финансовые инструменты. Ранее многие аналитики отмечали, что возможное геополитическое урегулирование конфликта в Восточной Европе позволит отменить или хотя бы смягчить санкции против российских компаний.
В феврале 2025 года СПБ Биржа первой среди биржевых площадок провела торги в выходные. Они прошли в субботу и воскресенье, 1 и 2 февраля. Акции в выходные торгуются во время основной торговой сессии — с 10:00 до 19:00 мск. Этот период расценивается как утренняя дополнительная торговая сессия понедельника.