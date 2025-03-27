За рублем стажер: в логистике и доставках вырос спрос на сотрудников без опыта

Привлечение сотрудников без опыта позволяет снизить зарплатные расходы, так как такие кандидаты часто готовы работать за более низкую оплату, чем опытные специалисты, добавил ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.— Во многих случаях работодатель может обучить новичков непосредственно в процессе работы, без необходимости оплачивать дорогостоящее обучение или повышать квалификацию сотрудников. Это выгодно для компаний, поскольку позволяет экономить на обучающих курсах и сертификациях, — отметил он. Сотрудники без опыта чаще готовы работать по гибким графикам или выполнять разнообразные задачи. Это дает компании возможность более эффективно управлять рабочими процессами и оперативно менять людей в зависимости от потребностей бизнеса, добавил эксперт.— Также в логистических компаниях активно внедряются технологии автоматизации, что снижает потребность в высококвалифицированных кадрах. Новички могут быстрее адаптироваться к таким системам и выполнять задачи с минимальными знаниями, — подчеркнул Игорь Расторгуев.