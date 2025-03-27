Власти обсудят ограничение срока банковских карт для иностранцев

Правила для банков, ограничивающие срок действия карт для иностранцев, в начале 2025 года установило казахстанское Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Так, кредитные организации Казахстана могут выпускать карты для нерезидентов со сроком действия не более 12 месяцев. Однако если иностранный гражданин имеет вид на жительство в Казахстане, то на него эта мера не распространяется. Также гражданам Казахстана и иностранцам нельзя открывать более пяти карт в одном банке, но если человек — клиент трех кредитных организаций, то число карт в расчете на банк снижается до трех. Для открытия большего числа карт банки должны провести оценку риска отмывания денежных средств и финансирования терроризма (ОД/ФТ) для таких клиентов. Как поясняло агентство, такие требования установлены для минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.