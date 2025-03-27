В России предложили правки в ужесточение требований к машинам такси

«Москвич» заключил СПИК с Минпромторгом в 2023 году — компания взяла на себя обязательства по локализации компонентов как для производства автомобилей с ДВС, так и электромобилей. Весной 2022 года Минпромторг, Липецкая область и завод «Моторинвест» подписали СПИК по выпуску электромобилей марки Evolute. По условиям СПИКа, инвестиции в проект за 11 лет составят более 13 млрд рублей, за это время планируется выпустить свыше 242 тыс. электромобилей. Источники «Коммерсанта» сообщали, что в конце 2024 года «Моторинвест» заключил еще один СПИК по производству гибридов с Минпромторгом и правительством Липецкой области. Сейчас компания производит электрокары и гибриды марок Evolute и Voyah.