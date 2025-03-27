В Госдуму внесут проект о повышении контроля за деятельностью ЦБ

«Другим законопроектом мы предлагаем создать механизм льготного кредитования экономики за счёт средств Центробанка. По нашему мнению, ЦБ РФ должен предоставлять кредиты правительству России, внебюджетным фондам, региональным и местным бюджетам средства под символические 0,15% годовых. Этого будет достаточно, чтобы покрыть его операционные расходы по выдаче и обслуживанию кредита, ну, а страна в конечном итоге получит дополнительные средства для долгосрочного развития», — заключил депутат Госдумы.