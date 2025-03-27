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США вводят пошлины на автомобили, собранные за пределами страны

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. США вводят пошлины в размере 25% на все автомобили, собранные за пределами страны, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

Источник: РИА "Новости"

«Мы собираемся ввести 25-процентную пошлину на все автомобили, произведённые не в США. Если они сделаны в США — никакой пошлины не будет вовсе», — сказал Трамп, выступая в Овальном кабинете.

Президент пояснил, что цель этой меры — стимулировать возвращение производств в США: «Компании возвращаются в Америку, чтобы не платить пошлины. Они уже ищут площадки для строительства своих заводов».

По его словам, японская Honda уже начала возведение одного из крупнейших предприятий такого рода в Индиане. «Они бы этого не сделали без того, что мы предприняли», — подчеркнул Трамп.