США вводят пошлины на автомобили, собранные за пределами страны

«Мы собираемся ввести 25-процентную пошлину на все автомобили, произведённые не в США. Если они сделаны в США — никакой пошлины не будет вовсе», — сказал Трамп, выступая в Овальном кабинете.
Президент пояснил, что цель этой меры — стимулировать возвращение производств в США: «Компании возвращаются в Америку, чтобы не платить пошлины. Они уже ищут площадки для строительства своих заводов».
По его словам, японская Honda уже начала возведение одного из крупнейших предприятий такого рода в Индиане. «Они бы этого не сделали без того, что мы предприняли», — подчеркнул Трамп.