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США возобновляют работу угольных шахт, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. США возобновляют работу угольных шахт, чтобы нарастить производство энергии, заявил американский президент Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Мы снова запускаем угольные шахты. Это будет чистый, красивый уголь. Современные технологии позволяют получать колоссальную мощность и при этом сокращать загрязнение», — сказал он, выступая в Овальном кабинете.

Президент отметил, что министерства энергетики и внутренних дел координируют усилия для расширения добычи энергоресурсов: «Они работают рука об руку. Один отвечает за землю, другой — за бурение».

Он также сослался на положительный опыт других стран в данной сфере. «Германия строит всё больше угольных электростанций. Китай запускает по одной каждую неделю. А у нас уголь — мощнейший источник энергии», — указал Трамп.