США возобновляют работу угольных шахт, заявил Трамп

«Мы снова запускаем угольные шахты. Это будет чистый, красивый уголь. Современные технологии позволяют получать колоссальную мощность и при этом сокращать загрязнение», — сказал он, выступая в Овальном кабинете.
Президент отметил, что министерства энергетики и внутренних дел координируют усилия для расширения добычи энергоресурсов: «Они работают рука об руку. Один отвечает за землю, другой — за бурение».
Он также сослался на положительный опыт других стран в данной сфере. «Германия строит всё больше угольных электростанций. Китай запускает по одной каждую неделю. А у нас уголь — мощнейший источник энергии», — указал Трамп.