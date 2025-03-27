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США просрочили выплаты по взносам в ВТО

ЖЕНЕВА, 27 мар — РИА Новости. США просрочили выплату своего взноса во Всемирную торговую организацию (ВТО), заявил РИА Новости глава коммуникаций организации Исмаила Диенг.

Источник: © РИА Новости

Ранее агентство Рейтер сообщило, что США не выплатили свой взнос в ВТО за 2024 и 2025 годы.

«Председатель комитета по бюджету, финансам и администрации (CBFA) проинформировал членов комитета на заседании Генерального совета в феврале о том, что в настоящее время задолженность США относится к категории 1 (задолженность в ординарном бюджете — ред.)», — сказал он.

Диенг добавил, что как правило, просроченная задолженность может повлиять на оперативный потенциал секретариата ВТО.

«Однако секретариат продолжает разумно распоряжаться своими ресурсами и имеет планы, позволяющие ему действовать в рамках финансовых ограничений, налагаемых любой просроченной задолженностью», — добавил представитель ВТО.