США просрочили выплаты по взносам в ВТО

Ранее агентство Рейтер сообщило, что США не выплатили свой взнос в ВТО за 2024 и 2025 годы.
«Председатель комитета по бюджету, финансам и администрации (CBFA) проинформировал членов комитета на заседании Генерального совета в феврале о том, что в настоящее время задолженность США относится к категории 1 (задолженность в ординарном бюджете — ред.)», — сказал он.
Диенг добавил, что как правило, просроченная задолженность может повлиять на оперативный потенциал секретариата ВТО.
«Однако секретариат продолжает разумно распоряжаться своими ресурсами и имеет планы, позволяющие ему действовать в рамках финансовых ограничений, налагаемых любой просроченной задолженностью», — добавил представитель ВТО.