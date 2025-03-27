Создатель TikTok возглавил рейтинг богатейших людей Китая

В Китае ByteDance — один из лидеров в сфере искусственного интеллекта. У ее чат-бота с искусственным интеллектом Doubao 75 млн активных пользователей, а сама компания утверждает, что ее модель распознавания изображений на 85% дешевле, чем в среднем по отрасли, и напоминает DeepSeek.