Совет директоров Novabev рекомендовал дивиденды с доходностью 4,4%

Фактически в 2022—2023 годах компания выплачивала акционерам в виде дивидендов 117% и 96% от прибыли, сообщили в «Альфа-Инвестициях». Эксперты полагали, что при направлении 100% от чистой прибыли по МСФО на выплаты итоговые дивиденды за 2024 год будут на уровне ₽23,8. При этом «Альфа-Инвестициях» добавили, что, учитывая показатель FCF за год, у компании есть возможность выплатить больше, но снижение долговой нагрузки в условиях высоких процентных ставок было бы более правильным решением.