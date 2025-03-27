Совет директоров Novabev рекомендовал дивиденды с доходностью 4,4%

Совет директоров производителя крепкого алкоголя Novabev Group (BELU) рекомендовал выплатить по итогам 2024 года дивиденды в размере ₽25 на одну акцию. Такая выплата дает доходность 4,4% по текущим ценам.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будет определена на заседании совета директоров, посвященном созыву и проведению годового общего собрания акционеров, говорится в сообщении компании.
Котировки Novabev Group на торгах Мосбиржи ускорили снижение после выхода сообщения компании. На 10:40 мск котировки теряли 1,58%, до ₽561 за бумагу.
Согласно дивидендной политике, Novabev направляет на дивиденды не менее 50% чистой консолидированной прибыли по МСФО и стремится выплачивать дивиденды не менее двух раз в год. За 2023 год производитель алкоголя трижды выплачивал дивиденды и направил инвесторам в общей сложности ₽680 на акцию. Промежуточные дивиденды за первое полугодие 2024 года составили ₽12,5.
В среду, 26 марта, Novabev Group представила отчетность по МСФО за 2024 год. Чистая прибыль за год сократилась на 43%, до ₽4,6 млрд. Выручка компании выросла на 16%, до ₽135,46 млрд. Novabev также сообщила о росте свободного денежного потока (FCF) на 141%, показатель превысил ₽18 млрд.
Фактически в 2022—2023 годах компания выплачивала акционерам в виде дивидендов 117% и 96% от прибыли, сообщили в «Альфа-Инвестициях». Эксперты полагали, что при направлении 100% от чистой прибыли по МСФО на выплаты итоговые дивиденды за 2024 год будут на уровне ₽23,8. При этом «Альфа-Инвестициях» добавили, что, учитывая показатель FCF за год, у компании есть возможность выплатить больше, но снижение долговой нагрузки в условиях высоких процентных ставок было бы более правильным решением.
Аналитики «Т-Инвестиций» отмечали, что на фоне сокращения чистой прибыли размер дивидендов компании также снизится. Потенциальные дивиденды Novabev Group за второе полугодие при сохранении коэффициента выплат эксперты оценивали примерно в ₽22 на акцию.
В «Альфа-Инвестициях» сохраняют нейтральный взгляд на акции компании Novabev Group в среднесрочной перспективе. По мнению аналитиков, оценка компании близка к справедливым уровням.
Аналитики проекта «Market Power» нейтрально смотрят на перспективу инвестирования в акции Novabev Group. Однако эксперты отметили, что за бумагами стоит следить: у компании есть существенная доля квазиказначейских акций (20%), которую она может либо погасить (позитив для инвесторов), либо продать в рынок (негатив для инвесторов).
Novabev Group — российский производитель, импортер и поставщик алкоголя. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство «Поместье Голубицкое», собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов «ВинЛаб».
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