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«Ростех» не использует доллары при заключении контрактов, заявил Чемезов

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. «Ростех» при заключении контрактов с иностранными партнерами больше не использует доллары, заявил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов.

Источник: © РИА Новости

«Большинство экспортных контрактов мы заключаем в рублях или национальных валютах стран-партнеров. Используем также офсетные механизмы и инструменты встречной торговли. От доллара отказались давно», — сказал Чемезов в интервью журналу «Эксперт».

Он отметил, что портфель экспортных заказов «Рособоронэкспорта», который входит в «Ростех», в этом году впервые превысил 60 миллиардов долларов.

«Прежде всего это связано с тем, что наша продукция прошла обкатку в условиях реальных военных действий. Ее достоинства весь мир видит не в рекламных буклетах, а на полях боев — это неоспоримое преимущество», — сказал Чемезов.

Например, комплексы семейства «Панцирь» показали высокую эффективность против ракет со сниженной радиолокационной сигнатурой — Storm Shadow, GMLRS и других. Истребитель Су-57 на сегодня единственный в мире подтвердил способность работать против современных систем ПВО, включая американский Patriot.

«Добавлю, что у нашего оружия есть еще одно преимущество: его нельзя удаленно отключить “одной кнопкой”, как, например, американское. Об этом не говорят, но наши партнеры это ценят», — отметил глава «Ростеха».