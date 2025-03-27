Россия в феврале нарастила импорт китайского кофе

Так, по итогам февраля 2025 года Россия закупила китайского чая на 2,5 миллиона долларов — это стало минимумом с февраля 2023 года. В годовом выражении поставки снизились в 1,9 раза, а в месячном — в 1,8 раза.
Больше всего в феврале Россия покупала у Китая зеленый чай упаковками объемом более 3 килограммов — на 1,7 миллиона долларов. Кроме того, импортировались черный чай упаковками свыше 3 килограммов (427 тысяч долларов) и до 3 килограммов (180,4 тысячи), а также зеленый чай в небольших упаковках (177,8 тысячи).
При этом Россия за год впятеро нарастила импорт кофе из Китая — до 493 тысяч долларов. Однако в месячном выражении его закупки сократились на 19%. Главным образом закупались нежареные зерна, содержащие кофеин.
Также Москва приобретала у Пекина некоторые виды специй: имбирь — на 1,3 миллиона долларов, перец — на 977 тысяч долларов.
В китайском чайном экспорте за февраль Россия стала десятой, а больше всего чая Китай продавал в Марокко (13,8 миллиона долларов), Малайзию (6,4 миллиона), Гану (5,7 миллиона), Узбекистан (4,7 миллиона) и США (4,6 миллиона). В кофейном экспорте Россия заняла восьмое место, а в пятерку лидеров вошли Нидерланды (5,3 миллиона долларов), Германия (3,3 миллиона), Япония (1,6 миллиона), Южная Корея (865 тысяч) и Швеция (777 тысяч).