Россия в феврале нарастила импорт китайского кофе

Больше всего в феврале Россия покупала у Китая зеленый чай упаковками объемом более 3 килограммов — на 1,7 миллиона долларов. Кроме того, импортировались черный чай упаковками свыше 3 килограммов (427 тысяч долларов) и до 3 килограммов (180,4 тысячи), а также зеленый чай в небольших упаковках (177,8 тысячи).