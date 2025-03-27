Производственное обещание: малый бизнес не дождался льготных кредитов

Власти обещали перезапустить программу льготного кредитования для малых и средних предприятий к 5 марта, но пока этого не произошло. Предполагалось, что по новому механизму компании смогут получить ссуды по ставке на 3,5 п. п. меньше ключевой. Его введут не раньше 5 апреля, узнали «Известия». Уже больше восьми месяцев малые предприятия не могут взять средства по доступным условиям. По рыночным ссудам для МСП ставки доходят до 30%. Только 7% компаний готовы взять такой кредит. Есть ли риски банкротств, если бизнес наберет ссуды под высокий процент, и когда ждать перезапуска льготного кредитования — в материале «Известий».