МИД Италии одобрил решение вернуть Ariston контроль над российской дочкой

Итальянская компания Ariston Group выразила удовлетворение решением России вернуть ей контроль над российским дочерним предприятием и считает его признанием за десятилетия инвестицией в РФ, говорится в заявлении исполнительного директора Паоло Мерлони. Согласно коммюнике, РФ восстановила Ariston Holding N.V. во владении и полном управлении акциями своей российской дочерней компании ООО «Аристон Термо Рус».