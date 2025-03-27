Индекс Мосбиржи, день инвестора X5, акции «Русагро» и «Полюса»: дайджест

Российскому рынку не удалось сохранить позитивный настрой, индекс Мосбиржи опустился ниже отметки 3200 пунктов, рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Геополитического оптимизма не хватило, а локальный негатив на рынок принесли недельные данные об инфляции. Кроме того, биржевые настроения ухудшились и на фоне ситуации вокруг «Русагро». По словам эксперта, пока индекс Мосбиржи по-прежнему продолжает движение в широком боковике в границах 3000−3300 пунктов после зимнего ралли более чем на 40%. По мнению Михаила Зельцера, смена негативного настроя на рынке произойдет после возврата выше 3200 пунктов, а пока этот уровень стал важным сопротивлением.