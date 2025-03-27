Индекс Мосбиржи, день инвестора X5, акции «Русагро» и «Полюса»: дайджест

Индекс Мосбиржи
Рынок акций в среду, 26 марта, открылся небольшим ростом, который сразу сменился снижением. В ходе основных торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) на минимуме опускался до 3143,65 пунктов.
Давление на рынок оказывает осознание того, что переговорный трек по российско-украинскому конфликту не будет быстрым, отметили аналитики «БКС Мир инвестиций». Негативно на настроения инвесторов также повлияли новости о задержания основателя компании «Русагро», которые привели к падению акций компании более чем на 20%.
Основная торговая сессия на российском рынке завершилась в небольшом минусе. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 0,58%, до 3146,31 пункта, индекс РТС потерял 0,6% и опустился до 1177,05 пункта.
На вечерней сессии рынок акций сперва продолжил плавное снижение на фоне данных по инфляции, а затем ушел в боковик. Индекс потребительских цен (ИПЦ) на неделе с 18 по 24 марта 2025 года повысился на 0,12% по сравнению с ростом на 0,06% на предыдущей неделе.
Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на утренней и вечерней сессии, к концу торгов опустился на 1,7% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня — до уровня 3135,83 пункта.
На утренних торгах в четверг, 27 марта, индекс IMOEX2 показывал снижение на 0,35% — до уровня 3124,5 пункта по состоянию на 8:50 мск.
Российскому рынку не удалось сохранить позитивный настрой, индекс Мосбиржи опустился ниже отметки 3200 пунктов, рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Геополитического оптимизма не хватило, а локальный негатив на рынок принесли недельные данные об инфляции. Кроме того, биржевые настроения ухудшились и на фоне ситуации вокруг «Русагро». По словам эксперта, пока индекс Мосбиржи по-прежнему продолжает движение в широком боковике в границах 3000−3300 пунктов после зимнего ралли более чем на 40%. По мнению Михаила Зельцера, смена негативного настроя на рынке произойдет после возврата выше 3200 пунктов, а пока этот уровень стал важным сопротивлением.
Индекс Мосбиржи с конца февраля не обновляет годовых максимумов, что предупреждает о рисках разворота тренда до появления надежд на скорое заключение мирного соглашения, полагает аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова. Целевым уровнем среднесрочной коррекции при реализации медвежьего сценария может стать район 2900 пунктов, прогнозирует эксперт.
Акции «Русагро»
Котировки «Русагро» обвалились на 19,53% по итогам торгов 26 марта, до ₽182 за акцию.
Акции агрохолдинга резко снизились во второй половине дня. Поводом стали сообщения о задержании основателя агрохолдинга Вадима Мошковича. Он также экс-сенатор от Белгородской области и миллиардер на 55-м месте в рейтинге Forbes ($2,7 млрд на 2024 год).
Бизнесмена задержали 25 марта и провели обыски в компании. Источник РБК, знакомый с ходом расследования, сообщил, что следствие проверяет Мошковича на причастность к мошенническим схемам с земельными активами в Белгородской области.
Пресс-служба «Русагро» подтвердила информацию о задержании и обысках в офисе компании. Она также заверила, что на деятельности холдинга эта ситуация не отразится.
В «Финаме» полагают, что если ситуация не окажет влияния на операционную деятельность «Русагро», то возможно частичное восстановление котировок. Полное же восстановление стоимости может занять продолжительное время, даже в случае стабилизации ситуации. В Freedom Finance Global считают, что в случае длительного судебного процесса в отношении руководства компании бумаги «Русагро» рискуют снизиться в цене еще сильнее.
В целом эксперты «Альфа-Инвестиций» рекомендуют инвесторам проявлять осторожность и не принимать поспешных решений в отсутствие достаточного объема информации для анализа текущей ситуации.
День инвестора «ИКС 5»
27 марта «ИКС 5» проведет День инвестора. Начало в 17:00 мск.
На мероприятии топ-менеджмент «ИКС 5» обсудит финансовые итоги 2024 года, поделится обновленной стратегией развития и дальнейшими планами, говорится в сообщении ретейлера.
В прошлом году компания переехала из Нидерландов в Россию. Из-за процесса редомициляции ее акции не торговались на Мосбирже девять месяцев, возобновившись лишь 9 января 2025 года.
Регистрация холдинга в Нидерландах несколько лет не позволяла компании выплачивать дивиденды из-за проблем инфраструктурного характера. В компании не раз обещали по окончании редомициляции возобновить выплату дивидендов.
21 марта совет директоров «ИКС 5» рекомендовал выплатить.
из нераспределенной прибыли за прошедшие 2020, 2022, 2023 и 2024 годы спецдивиденд ₽648 на акцию с дивдоходностью по текущим ценам 18,5%. Компания также обновила дивполитику, обязавшись выплачивать дивиденды два раза в год — за 9 месяцев и по итогам года.
В дальнейшем эксперты не ждут от компании столь же значительных дивидендов, тем не менее отмечают, что дивдоходность (примерно 10% по оценке БКС) нельзя будет назвать низкой. Существенно снизить следующую выплату может выкуп нераспределенных бумаг (10,22%) у X5 Group и давление выросших капитальных расходов на свободный денежный поток, предупреждают в Alёnka Capital.
Аналитики БКС ожидают, что промежуточная выплата в 2025 году составит ₽490, «Велес Капитала» — не менее ₽300, Альфа-Банка — ₽500 на акцию. Таким образом, в 2025 году акционеры могут получить в совокупности примерно ₽948−1148 на акцию.
Аналитики позитивно оценивают перспективы акций «ИКС 5», ожидая роста котировок до ₽3990-₽4800 на горизонте года.
Акции «Полюса»
В четверг, 27 марта, Мосбиржа возобновила торги акциями «Полюса» после перерыва. Бумаги золотодобытчика не торговались с 21 марта в связи со сплитом с коэффициентом 1:10.
В результате сплита число акций «Полюса» на брокерских счетах их владельцев увеличилось в 10 раз, на столько же снизилась цена одной акции. Если до приостановки торгов, на момент закрытия сессии 21 марта, одна акция стоила ₽19 017, то после дробления стоимость одной бумаги снизилась до ₽1901,7 за бумагу.
Также в 10 раз сократятся дивиденды на одну акцию. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить ₽730 на бумагу. Соответственно после проведения сплита размер рекомендованного дивиденда на одну бумагу составил ₽73.
На утренней сессии акции «Полюса» растут на 0,28%, до ₽1907 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 08:48 мск.
В «Альфа-Инвестициях» ранее отмечали, что сплит может стать драйвером для подъема акций «Полюса» из-за потенциального притока частных инвесторов. При этом, по мнению аналитиков, акции компании сразу же после сплита могут и не вырасти.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:40 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст. м. «Молодежная»): купить доллары можно по ₽85,79, продать — по ₽85;
- Совкомбанк (отделения офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽85,8, продать — по ₽84,3.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст. м. «Красносельская»): купить евро можно по ₽93,69, продать — по ₽92,51;
- Ак Барс Банк: (ст. м. «Сухаревская»): купить евро можно по ₽93,7, продать — по ₽91,32.
Корпоративные события
«ЭсЭфАй»: финансовые результаты по МСФО за 2024 год.
«Черкизово»: ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов в 98,92.
Novabev Group: совет директоров примет решение по дивидендам по итогам 2024 года.
ВТБ: финансовые результаты по МСФО за 2 месяца 2025 года.
Другие важные события
Пресс-конференция зампреда Банка России Алексея Заботкина по обследованию финансов домохозяйств — 13:00 мск;
США: ВВП, квартал — 15:30 мск;
США: первичные обращения за пособиями по безработице, неделя — 15:30 мск;
Россия: международные резервы, неделя — 16:00 мск;
США: незавершенные продажи домов, февраль — 17:00 мск;
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 3146,31 (-0,58%).
Индекс РТС: 1177,05 (-0,60%).
S&P 500: 5712,20 (-1,12%).
Dow Jones Industrial Average: 42 454,79 (-0,31%).
NASDAQ Composite: 17 899,02 (-2,04%).