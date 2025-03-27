Финразведка сообщила о новой схеме обналичивания

«Как это происходит: продается земельный участок стоимостью 1 млн руб. (по кадастровому учету и по рынку), а люди в договоре указывают, что он стоит 10−15−20 млн руб., и проводят денежные средства безналичным путем. Человек приходит в банк, открывает расчетный счет, пополняет его наличными. Заключается договор с банком на открытие аккредитива, платится небольшая комиссия в пределах 3 тыс. руб. за аккредитив. Деньги зачисляются на аккредитив, и после государственной регистрации перехода права собственности по сделке деньги с аккредитива перечисляются на любой расчетный счет, который указан продавцом. Причем счет покупателя может быть открыт в другом банке, на который деньги поступают уже “чистыми”. При возникновении вопросов о происхождении денежных средств лицо показывает, что оно легально получило эти денежные средства от продажи объекта недвижимости», — описывает суть схемы юрист.