ЦБ зафиксировал 1 тыс. жалоб на «гибридные» вклады в 2024 году

Для предотвращения связанных с этим негативных последствий Банк России рекомендует банкам не размещать в одних и тех же разделах своих сайтов и мобильных приложений информацию о комбинированных продуктах вместе с информацией о традиционных банковских вкладах. Регулятор напомнил, что взносы по ПДС и инвестиционный доход защищены Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в пределах 2,8 млн руб. «ИСЖ и НСЖ не застрахованы в системе АСВ, поскольку это страховые продукты. Об этом банки обязаны предупреждать потребителей», — подчеркнули в Банке России.