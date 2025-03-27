ЦБ: финансовая подушка россиян в среднем составляет ₽145 тыс

За период с 2022 по 2024 годы доля российских домохозяйств, имеющих сбережения, выросла с 72,9% до 75,5%. Вырос и сам размер сбережений: медианная сумма располагаемых финансовых активов увеличилась с ₽20 тыс. до ₽30 тыс., средняя — со ₽115 тыс. до ₽145 тыс. Это следует из презентации зампреда Банка России Алексея Заботкина к пресс-конференции, приуроченной к публикации очередного Всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам.
Самым популярным способом вложения свободных финансовых средств с заметным отрывом от остальных остается банковский счет — на нем держат сбережения 75,4% домохозяйств, сообщают авторы исследования.
Доля домохозяйств, у которых есть акции или облигации, сократилась с 1,6% в 2022 году до 1,4% в 2024 году. В диапазоне 0,8%-0,2% находятся вложения в ПИФы, криптовалюту, НПФ, металлические счета и электронные кошельки, следует из презентации.
В документе также отмечается, что доля домохозяйств с обязательствами (кредитами, долгами частным лицам) сократилась с 23% до 20% за период с 2022 по 2024 год. При этом заметно вырос размер обязательств: медианная задолженность увеличилась с ₽140 тыс. до ₽200 тыс., средняя — с ₽546 тыс. до ₽788 тыс.
В 2024 году было опрошено 6079 домохозяйств, включая 11835 респондента, проживающих в 32 субъектах Российской Федерации. 99% итогового количества респондентов было опрошено в марте — августе 2024 года.
Домохозяйство — это люди, проживающие вместе по одному адресу и имеющие общие доходы и расходы. Респондентами обследования стали все члены домохозяйств в возрасте от 18 лет, находящиеся по месту жительства во время проведения обследования.
Ранее ЦБ дал совет по формированию финансовой подушки. По мнению регулятора, для того чтобы чувствовать себя спокойно, россиянину достаточно иметь в запасе 3−6 зарплат.
Центробанк напоминает, что чем больше у человека накоплений, тем устойчивее его финансовое положение. Хранить финансовую подушку можно, например, на вкладе. При этом если человек инвестирует на фондовом рынке, регулятор советует ему делать это на средства, накопленные сверх подушки.
Кроме того, при формировании накоплений на будущее Банк России рекомендует выбирать приоритетные финансовые цели, а также постоянно анализировать свой бюджет, в частности, ежедневно фиксировать поступления и траты.
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