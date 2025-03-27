ЦБ: финансовая подушка россиян в среднем составляет ₽145 тыс

За период с 2022 по 2024 годы доля российских домохозяйств, имеющих сбережения, выросла с 72,9% до 75,5%. Вырос и сам размер сбережений: медианная сумма располагаемых финансовых активов увеличилась с ₽20 тыс. до ₽30 тыс., средняя — со ₽115 тыс. до ₽145 тыс. Это следует из презентации зампреда Банка России Алексея Заботкина к пресс-конференции, приуроченной к публикации очередного Всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам.