Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке

Пик отказов (59%) пришелся на июль — первый месяц после завершения массовой льготной ипотеки и ужесточения требований по семейной. Но затем российские банки столкнулись со снижением темпов ипотечного кредитования и начали «несколько ослаблять требования к заемщикам», отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. «Однако если в 2024 году банки планировали рост ипотечного портфеля и стремились этот план выполнить, то на 2025 год планы у них более скромные», — рассуждает он. Волков называет это одним из факторов роста доли отказов по ипотечным заявкам в начале года.