Аналитик предупредил о рисках укрепления рубля

Номинированные в долларах нефтегазовые доходы конвертируются в меньшие суммы при сильном рубле. Это особенно важно на фоне падения нефтяных цен.
«Если тенденция сохранится, бюджет может недополучить триллионы рублей, увеличивая дефицит, который уже достиг 2,7 триллиона рублей за два месяца — более чем вдвое выше годового плана», — уверен Антонов.
Другие экспортёры, чья продукция становится дороже для внешних рынков, тоже страдают от укрепления нацвалюты. Если тренд продолжится, объемы несырьевого экспорта могут упасть, что влечет к снижению налоговых поступлений. Зато расцветет дешевый импорт, который при ряде условий способен подорвать местное производство, а это тоже в перспективе снижает доходы бюджета, заключил Антонов.