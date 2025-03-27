Аналитик предупредил о рисках укрепления рубля

Другие экспортёры, чья продукция становится дороже для внешних рынков, тоже страдают от укрепления нацвалюты. Если тренд продолжится, объемы несырьевого экспорта могут упасть, что влечет к снижению налоговых поступлений. Зато расцветет дешевый импорт, который при ряде условий способен подорвать местное производство, а это тоже в перспективе снижает доходы бюджета, заключил Антонов.