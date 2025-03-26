Россиянам назвали стоимость минимального весеннего гардероба

«Этой весной мы наблюдаем тренд на осознанный подход к шопингу — россияне стали покупать меньше одежды. Так, с 1 по 15 марта число покупок мужской и женской весенней одежды снизилось на 10% год к году. В то же время заметно увеличился интерес к аксессуарам и одежде для отдыха и спорта — покупок в этих категориях стало на 32 и 34% больше соответственно», — говорит руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.