Поворот на право: блокировку подделок на маркетплейсах предложили проводить за три дня

Правообладатели смогут быстро — в срок до трех дней — блокировать продажу подделок своих товаров на маркетплейсах — для этого им надо будет просто обратиться через личный кабинет на площадке к ее оператору. Внести такое положение в готовящийся сейчас законопроект «О платформенной экономике» правительству предложила ассоциация продавцов и производителей электроники РАТЭК. С ее материалами ознакомились «Известия». Сейчас эта процедура зачастую занимает более 40 дней, рассказали участники рынка.