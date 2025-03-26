Настроить на лучшее: девелоперам запретят умалчивать о платных услугах в договорах

— Форс-мажорных обстоятельств сейчас объективно много, начиная, например, с высокой ключевой ставки и заканчивая нехваткой рабочих, которые задействованы в строительстве. В этих обстоятельствах единый типовой договор не станет решающим документом, ведь он будет иметь с юридической точки зрения более низкий правовой статус, чем действующие ограничения. Тем более перечислить и охватить все возможные уловки, которые могут быть исполнены на практике, достаточно сложно. Хотя указанный минимум действительно важен — такие проблемы должны быть решены. Но делать это стоит в суде, что будет более действенным, чем фиксированный для всех договор, — считает депутат.