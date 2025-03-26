На этот счет, не сомневайтесь: мошенники обнаружили дыры в безопасности малых банков

Мошенники обнаружили серьезные уязвимости у малых банков, выяснили «Известия». У небольших финансовых организаций не хватает средств на разработку мощных систем безопасности, у них часто нет и круглосуточных дежурных служб. Злоумышленники стараются переводить деньги именно через них, причем делают это в ночное время, подтвердили участники рынка. Таким образом преступники отмывают деньги. ЦБ разрабатывает единую платформу для контроля за сомнительными транзакциями, но до этого момента дыры в безопасности сохранятся. О том, почему властям стоит озаботиться поддержкой малых банков, — в материале «Известий».