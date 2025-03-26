Мишустин заявил о господдержке АПК России в размере более 500 млрд рублей

Глава правительства подчеркнул, что в том числе увеличились закупки в пищепроме. По словам Мишустина, это в целом оказывает положительное влияние на динамику в сельском хозяйстве. Он назвал данный сектор экономики одним из самых конкурентоспособных и технологичных.