Мишустин рассказал, каким ушедшим компаниям разрешат вернуться в Россию

Западные компании смогут вернуться в Россию, но для этого есть несколько условий, их назвал премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства за 2024 год в Госдуме. Трансляция шла во «Вконтакте». По его словам, по каждой компании индивидуально будет «принимать решения специальная комиссия».