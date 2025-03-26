Мишустин предупредил об угрозе от слишком быстрого роста экономики

За последние годы председатель ЦБ не раз говорила о риске перегрева российской экономики. Например, в конце 2023-го Набиуллина сравнила экономику с машиной: «Если пытаться ехать быстрее, чем задано конструкцией автомобиля, изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, далеко мы не уедем. Ехать, возможно, будем быстро, но не долго».