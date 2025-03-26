Индекс Мосбиржи, старт торгов акциями JetLend, инфляция: дайджест

«В ноябре — декабре [2024 года] текущий рост цен был 14%, это очень много. Это был пик. В январе текущая инфляция была меньше 11%, в феврале — меньше 8%. В марте, по всей видимости, будет на уровне февраля или даже несколько ниже. В следующий год мы намерены войти с текущей инфляцией 4%», — сказал Заботкин.