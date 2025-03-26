Индекс Мосбиржи, старт торгов акциями JetLend, инфляция: дайджест

Индекс Мосбиржи
Рынок акций во вторник, 25 марта, открылся небольшим ростом, который сменился снижением в первой половине торгов. Индекс Мосбиржи (IMOEX) вышел в минус после новости о том, что содержание переговоров между Россией и США в Эр-Рияде публично раскрывать не будут. О решении не обнародовать детали встречи сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что переговоры имели технический характер. Индекс Мосбиржи потерял 0,5% и опустился до 3163,6 пункта. Ближе к концу основной сессии падение ускорилось, и на минимуме дня индекс опускался до 3164,62 пункта.
После снижения рынок перешел к восстановлению и смог отыграть часть потерь. Рост наблюдался на фоне сообщения о том, что США договорились с представителями России и Украины на встрече в Эр-Рияде обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допустить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. США пообещали России помочь «восстановить доступ к мировому рынку экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций».
Акции производителей удобрений, сельскохозяйственной продукции, а также крупнейшей российской судоходной компании подскочили на фоне новостей о договоренностях по обеспечению безопасности в Черном море.
Основная торговая сессия на российском рынке завершилась в небольшом минусе. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 0,44%, до 3164,62 пункта, при этом индекс РТС потерял 0,82% и опустился до 1184,1 пункта.
На вечерней сессии рынок акций продолжил плавный рост. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на утренней и вечерней сессии, к концу торгов показал рост на 0,64% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня — до уровня 3188,72 пункта.
На утренних торгах в среду, 26 марта, индекс IMOEX2 показывал рост на 0,37% — до уровня 3200,34 пункта по состоянию на 8:34 мск.
Быстрый выкуп глубокой просадки обнадеживает, и теперь в фокусе — возврат бенчмарка к важным 3200 пунктам, рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. В среду придать волатильности вечерним торгам способны данные об инфляции в России, добавил эксперт. Коррекция рынка представляет возможности для формирования долгосрочных портфелей.
Признаки нормализации кредитования и позитивные новости в переговорном процессе между Россией и США могут оказать поддержку рынку, который умеренно снижался в течение пяти сессий подряд, рассказала ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. По ее словам, можно ожидать восстановления индекса Мосбиржи в направлении 3200 пунктов и выше.
Старт торгов акциями JetLend
26 марта на СПБ Бирже после IPO начнутся торги акциями краудлендинг-платформы JetLend.
Размещение состоялось по цене ₽60, то есть по нижней границе ранее установленного ценового диапазона ₽60−65 за акцию. Капитализация компании составила ₽6 млрд без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
Торговая площадка допустила акции JetLend к торгам с 5 марта под тикером JETL. У бумаг третий уровень листинга.
IPO платформы стало первым в России в 2025 году, а сама JetLend — первой публичной компанией среди краудлендинговых платформ в России. Для СПБ Биржи это размещение будет вторым IPO с того момента, как она подпала под блокирующие санкции США и объявила о перезагрузке бизнеса. Первым было размещение крупнейшего российского разработчика и производителя микроэлектроники группы «Элемент» в мае 2024 года.
Инфляция
Росстат в среду, 26 марта, в 19:00 традиционно опубликует недельные данные по инфляции. В прошлый раз индекс потребительских цен вырос на 0,06%, замедлившись после роста на 0,11% неделей ранее. Если показатель останется ниже +0,1%, то это может быть позитивно воспринято участниками рынка, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Во вторник, выступая в Госдуме, зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил замедление инфляции в январе-феврале и предположил, что в марте текущие темпы роста цен останутся на уровне февраля (около 8% или даже ниже). При этом он подчеркнул, что ЦБ по-прежнему прогнозирует снижение текущей инфляции до 4% к 2026 году.
«В ноябре — декабре [2024 года] текущий рост цен был 14%, это очень много. Это был пик. В январе текущая инфляция была меньше 11%, в феврале — меньше 8%. В марте, по всей видимости, будет на уровне февраля или даже несколько ниже. В следующий год мы намерены войти с текущей инфляцией 4%», — сказал Заботкин.
Заботкин также подчеркнул, что прежде чем смягчать денежно-кредитную политику (ДКП), надо добиться снижения инфляционных ожиданий, на это требуется время.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:40 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Ингосстрах Банк (ст. м. «Менделеевская»): купить доллары можно по ₽87,2, продать — по ₽84,6;
- Экспобанк (ст. м. «Комсомольская»): купить доллары можно по ₽88, продать — по ₽84,2.
Самые дешевые евро:
- Ак Барс Банк: (ст. м. «Сухаревская»): купить евро можно по ₽93,95, продать — по ₽92;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽93,95, продать — по ₽92.
Корпоративные события
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Другие важные события
Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ- 26218 и ОФЗ-26240;
Старт торгов на СПБ Бирже акциями JetLend после IPO — 16:00 мск;
Великобритания: индекс потребительских цен, февраль — 10:00 мск;
США: заказы на товары длительного пользования, февраль — 15:30 мск;
США: запасы нефти по данным EIA, неделя — 17:30 мск;
Россия: индекс потребительских цен — 19:00 мск;
Россия: промышленное производство, февраль — 19:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 3164,62 (-0,44%).
Индекс РТС: 1184,1 (-0,82%).
S&P 500: 5 776,65 (+0,16%).
Dow Jones Industrial Average: 42 587,5 (+0,01%).
NASDAQ Composite: 18 271,86 (+0,46%).