Глава РФПИ предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики

Кроме того, к проекту можно привлечь пенсионные фонды, считает глава РФПИ. «Мы во многие проекты привлекаем ведущие пенсионные фонды. И безусловно, их привлечение тоже позволяет и нашим пенсионерам давать хорошие продукты для инвестиций, защищенные во многом от инфляции. И соответственно, привлекать средства, которые мы направляем на развитие», — отметил Дмитриев.