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Глава РФПИ предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики

МУРМАНСК, 26 мар — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики.

Источник: © РИА Новости

«Мы бы в принципе предложили бы создать, возможно, отдельный арктический инфраструктурный фонд или отдельный арктический инвестиционный фонд», — сказал он, выступая на совместном заседании комиссий Госсовета РФ по вопросу: «Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта “Арктика и Северный морской путь”» в рамках Международного Арктического форума.

Дмитриев отметил, что многие инфраструктурные и технологические проекты в Арктике, которые призван поддерживать такой фонд, могут быть реализованы в формате концессий.

По его словам, инициаторами и партнерами арктического инвестиционного фонда могли бы выступить российские соинвесторы — РФПИ и другие институты развития, банки. Они должны иметь контроль в фонде.

Кроме того, к проекту можно привлечь пенсионные фонды, считает глава РФПИ. «Мы во многие проекты привлекаем ведущие пенсионные фонды. И безусловно, их привлечение тоже позволяет и нашим пенсионерам давать хорошие продукты для инвестиций, защищенные во многом от инфляции. И соответственно, привлекать средства, которые мы направляем на развитие», — отметил Дмитриев.

А на неконтролирующие доли или для долгового финансирования, по его словам, в фонд можно привлекать партнеров из других стран.