ЕС ввел запрет на перегрузку российского СПГ через свои терминалы

ЕС 24 июня 2024 года ввел 14-й пакет санкций, ограничивающий предоставление услуг по перегрузке российского СПГ как с одного судна на другое, так и на перегрузку на побережье. Запрет должен был начать действие после 9-месячного переходного периода.
Бельгийский министр энергетики Тинне ван дер Стратен в январе заявляла, что после вступления в силу ограничений из 14-го пакета антироссийских санкций Бельгия продолжит его импорт, но усилит контроль за происхождением топлива в порту. В частности, вводится обязательная декларация для перевозчиков СПГ, пользующихся бельгийским терминалом. Также для перегрузки газа в интересах государства-члена ЕС потребуется обоснование, подтверждающее его необходимость для энергетической безопасности.
Ранее бельгийское издание Soir сообщало, что терминал СПГ компании Fluxys в бельгийском порту Зебрюгге продолжит принимать топливо из России после вступления в силу санкций. При этом российской стороне придется самостоятельно решать, что делать с забронированными мощностями, которые уже нельзя будет использовать для перегрузки топлива для клиентов за пределами Евросоюза. По мнению издания, российская сторона может попытаться найти покупателей на эти объемы СПГ в странах ЕС.
Бельгийского оператора связывает многолетний контракт с «Ямал СПГ» на хранение и перегрузку топлива из России. Контракт рассчитан на период до 2039 года и оценивается в 1 миллиард евро. Он приносил Fluxys порядка 50 миллионов евро дохода в год. По информации бельгийских СМИ, отказ от исполнения контракта может обойтись компании в 750 миллионов евро.
Как заявлял РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, запрет с марта 2025 года транзита российского СПГ через порты Европы негативно отразится на соответствующей отрасли Бельгии, в частности, нанесет удар по бельгийскому порту Зебрюгге.