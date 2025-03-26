Экономисты предрекли Китаю удар «китайским шоком»

Власти Китая планируют в 2025 году обеспечить 5-процентный рост экономики и повысить внутренний спрос на фоне роста инвестиций в производство. The Wall Street Journal отмечает, что реальное положение дел не такое оптимистичное, и сравнивает происходящее с американской госпрограммой «деньги за драндулеты», когда при президенте Бараке Обаме правительство субсидировало обмен старых автомобилей на новые. Издание поясняет, что значительная часть роста инвестиций в Китае объясняется субсидиями Пекина производителям на обновление их оборудования, и эта «принудительная модернизация» объясняет, как инвестиции в производство могли расти на 9% в годовом исчислении в первые месяцы 2025 года.