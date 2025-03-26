Экономист напомнил, кому дополнительно увеличат пенсии в апреле

По его словам, вырастут пенсии тех граждан, кому в марте исполнилось 80 лет.
«Прежде всего, им будет удвоена фиксированная выплата — дополнительно будет выплачено 8907,70 рублей. Также будет осуществлена компенсационная выплата в размере 1314 рублей», — пояснил эксперт.
Соответственно, пенсии 80-летним увеличат более чем на 10 тысяч рублей, подчеркнул Игорь Балынин.
Экономист добавил, что с 1 апреля на 14,75% проиндексируют социальные пенсии. Согласно российскому законодательству, напомнил он, право на такую пенсию имеют постоянно проживающие в России:
- инвалиды I, II и III группы, в том числе инвалиды с детства;
- дети-инвалиды;
- дети в возрасте до 18 лет либо дети, достигшие возраста 18 лет и завершившие обучение, а также дети, достигшие возраста 18 лет и обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей одинокой матери;
- граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), постоянно проживающие в районах проживания малочисленных народов Севера на день назначения пенсии;
- граждане Российской Федерации, достигшие возраста 70 и 65 лет (соответственно мужчины и женщины), а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации не менее 15 лет и достигшие указанного возраста;
- дети в возрасте до 18 лет либо дети, достигшие возраста 18 лет и завершившие обучение, а также дети, достигшие возраста 18 лет и обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, оба родителя которых неизвестны.
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