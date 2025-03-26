Российский рынок акций и облигаций 26 марта

Акции
Российский рынок во вторник уходит в красную зону. Из-за отсутствия конкретных действий в части геополитики и конкретики по прошедшим переговорам России и США в Саудовской Аравии индекс Мосбиржи теряет 1,5%. Опубликованный в пятницу умеренно-жесткий сигнал Банка России относительно денежно-кредитной политики умеренно негативно влияет на фондовый рынок, ЦБ ожидает снижения инфляционных ожиданий для смягчения ДКП. Также в фокусе инвесторов останутся недельная инфляция и множество финансовых отчетов эмитентов.
Индекс Мосбиржи — 3132 бп.
Долларовый индекс РТС — 1172 бп.
Ключевые события
Днем ранее Лукойл (LKOH) раскрыл годовые результаты по МСФО за 2024 год. За год выручка увеличилась на 8,7%, операционная прибыль снизилась на 16,5%, а чистая прибыль потеряла 26,6%. Лукойл остается одной из наиболее дешевых компаний в нефтяном секторе, торгуясь за шесть чистых прибылей и с мультипликатором EV/EBITDA = 2,2x. Сегодня СД рекомендовал выплатить финальные дивиденды в размере 541 рубль на акцию.
Т-Технологии (Т) сообщили, что Т-Банк за первые два месяца 2025 года заработал 9 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ.
Элемент (ELMT) в 2024 году нарастил выручку на 23%, EBITDA — на 28%, а чистую прибыль на 56%, до 8,3 млрд руб.
ОКЕЙ (OKEY) сегодня в лидерах роста на новостях о том, что акционеры одобрили редомициляцию компании из Люксембурга в Россию.
Облигации
Долговой рынок снижается, а индекс RGBI возвращается ниже 111 пунктов.
На локальном рынке Банк России опубликует отчет о развитии банковского сектора РФ за февраль, которые содержат, в частности, данные по темпам кредитования. Кроме этого, в фокусе инвесторов на локальном рынке по-прежнему остаются данные по инфляции и результаты аукционов по размещению ОФЗ. На текущий момент продолжают сохраняться основные проинфляционные факторы (бюджетная политика, состояние экономики и рынка труда, повышенные инфляционные ожидания и др.).
ОФЗ с коротким сроком погашения продолжают давать более высокую доходность, которая составляет 17,83%. На горизонте 10 лет доходности государственных облигаций составляют 14,92%. Ставки денежного рынка на горизонте трех месяцев составляют 21,35%.
Минфин продолжает занимать на внутреннем рынке. Начало года для него, с точки зрения объемов размещения ОФЗ, выглядит успешно. На прошлой неделе ведомство разместило два классических выпуска: ОФЗ 26238 с погашением в 2041 году и доходностью 14,47%, в который было привлечено 47,409 млрд руб., и ОФЗ 26246 с погашением в 2036 году и доходностью 14,85%, в который было привлечено 41,594 млрд руб.
Объем размещений с начала года уже превысил квартальный план.
Нефть
Brent торгуется в плюсе, а котировка находится на уровне $73,3 за баррель.
3 марта ОПЕК+ объявила, что всё-таки начнёт постепенно увеличивать добычу с апреля. К концу 2025 года рост относительно мартовских квот должен составить 1,1 млн баррелей в сутки. В среднегодовом выражении это будет означать прибавку 0,4 млн б/с к средним объемам добычи в прошлом году. В совокупности с ожидаемыми 1,5 млн баррелей в сутки добычи вне ОПЕК+ и умеренным прогнозом роста спроса в 1,3 млн баррелей в сутки планируемый рост добычи ОПЕК+ может привести к переизбытку в 0,6 млн б/с на рынке, что окажет давление на цены.
Дисконт марки Urals за месяц вырос в среднем до $14,8 за баррель против январских $13,1 за баррель. Как и ожидалось, такой рост — весьма умеренный. Текущие значения не превышают средних за прошлый год. Дисконт на марку ESPO вырос до $8,6 за баррель с $7,4 в январе, при том что еще в начале года дисконты были ближе к $1. Причина столь резкого роста в том, что существенная часть флота, работающего из порта Козьмино, подпала под санкции, и ставки фрахта на оставшихся судах заметно подросли. Однако мы думаем, что перекос достаточно быстро скорректируется с приходом новых танкеров на более выгодное направление.
Сланцевые производители США начнут корректировать вниз планы по добыче, если нефть задержится ниже отметки в $68−70 за баррель, а это поддержит рынок. Вряд ли такой низкий уровень цен устроит членов ОПЕК+, которые неоднократно демонстрировали свою приверженность сбалансированному подходу и в последнем коммюнике также подчеркнули готовность корректировать планы, исходя из рыночных реалий. Фактором неопределенности со знаком «+» остается возможность более жестких санкций против Ирана и Венесуэлы со стороны США.
Прогноз цен в 2025 году — диапазон $75/бар. Вероятность длительной просадки ниже $65−70 за баррель — низкая.
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