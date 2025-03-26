Российский рынок акций и облигаций 26 марта

Акции

Российский рынок во вторник уходит в красную зону. Из-за отсутствия конкретных действий в части геополитики и конкретики по прошедшим переговорам России и США в Саудовской Аравии индекс Мосбиржи теряет 1,5%. Опубликованный в пятницу умеренно-жесткий сигнал Банка России относительно денежно-кредитной политики умеренно негативно влияет на фондовый рынок, ЦБ ожидает снижения инфляционных ожиданий для смягчения ДКП. Также в фокусе инвесторов останутся недельная инфляция и множество финансовых отчетов эмитентов.

Индекс Мосбиржи — 3132 бп.

Долларовый индекс РТС — 1172 бп.



Ключевые события

Днем ранее Лукойл (LKOH) раскрыл годовые результаты по МСФО за 2024 год. За год выручка увеличилась на 8,7%, операционная прибыль снизилась на 16,5%, а чистая прибыль потеряла 26,6%. Лукойл остается одной из наиболее дешевых компаний в нефтяном секторе, торгуясь за шесть чистых прибылей и с мультипликатором EV/EBITDA = 2,2x. Сегодня СД рекомендовал выплатить финальные дивиденды в размере 541 рубль на акцию.

Т-Технологии (Т) сообщили, что Т-Банк за первые два месяца 2025 года заработал 9 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ.

Элемент (ELMT) в 2024 году нарастил выручку на 23%, EBITDA — на 28%, а чистую прибыль на 56%, до 8,3 млрд руб.

ОКЕЙ (OKEY) сегодня в лидерах роста на новостях о том, что акционеры одобрили редомициляцию компании из Люксембурга в Россию.



Облигации

Долговой рынок снижается, а индекс RGBI возвращается ниже 111 пунктов.

На локальном рынке Банк России опубликует отчет о развитии банковского сектора РФ за февраль, которые содержат, в частности, данные по темпам кредитования. Кроме этого, в фокусе инвесторов на локальном рынке по-прежнему остаются данные по инфляции и результаты аукционов по размещению ОФЗ. На текущий момент продолжают сохраняться основные проинфляционные факторы (бюджетная политика, состояние экономики и рынка труда, повышенные инфляционные ожидания и др.).