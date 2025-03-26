ЦБ оценил эффект от семейной ипотеки на вторичку как «незначительный»

С 1 апреля 2025 года семейную ипотеку можно будет использовать на покупку вторичного жилья в некоторых российских городах. Однако эффект от расширения программы на прирост ипотечного портфеля банков будет незначительным. Такой прогноз приводится в аналитическом отчете Центробанка о развитии банковского сектора в России в феврале 2025 года.
В феврале 2025 года по всем льготным ипотечным программам было выдано кредитов на 198 млрд руб., говорится в отчете. Это почти вдвое больше, чем в январе нынешнего года — тогда выдача льготных кредитов составила 106 млрд руб.
Существенная часть выдачи пришлась на самую популярную льготную программу — семейная ипотека. По ней в последний месяц зимы было выдано 174 млрд руб., подсчитали в ЦБ. Месяцем ранее из-за длинных новогодних праздников объем выдачи был намного меньше — 90 млрд. Кроме того, росту показателей поспособствовало временное повышение возмещения с 7 февраля по этой программе, поясняется в отчете.
В документе также напоминается, что 1 апреля программа семейной ипотеки распространится на вторичное жилье в некоторых российских городах (ранее она была доступна лишь при покупке квартир в новостройках и на строительство частного жилья). «Однако, по нашим оценкам, эффект от расширения программы на прирост ипотечного портфеля будет незначительным», — прогнозируют аналитики Центробанка.
Семейная ипотека на вторичное жилье
С 1 апреля 2025 года семейную ипотеку можно будет оформить при покупке жилья на вторичном рынке в 901 российском городе с низким уровнем жилищного строительства — где возводится не более двух домов. Проживающие там семьи, в которых есть ребенок до шести лет, смогут в ипотеку под 6% приобрести вторичное жилье. Главное условие — чтобы дом, в котором покупается квартира, был не старше 20 лет.
По прогнозам аналитиков, распространение семейной ипотеки на вторичное жилье вряд ли приведет к системному подорожанию жилья во всех городах, подпавших под действие программы. Однако локальный существенный рост цен не просто возможен, а ожидаем. Подробнее — в материале «РБК-недвижимости» «Семейную ипотеку распространили на вторичку. Как вырастут цены на жилье».