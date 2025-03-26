ЦБ оценил эффект от семейной ипотеки на вторичку как «незначительный»

С 1 апреля 2025 года семейную ипотеку можно будет оформить при покупке жилья на вторичном рынке в 901 российском городе с низким уровнем жилищного строительства — где возводится не более двух домов. Проживающие там семьи, в которых есть ребенок до шести лет, смогут в ипотеку под 6% приобрести вторичное жилье. Главное условие — чтобы дом, в котором покупается квартира, был не старше 20 лет.