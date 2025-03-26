Акции «Русагро» рухнули на 17% на фоне сообщений о задержании основателя

В ходе торгов на Мосбирже 26 марта акции крупнейшего российского агрохолдинга «Русагро» упали на 17,45%, до ₽186,72 за бумагу по состоянию на 15:52 мск. Бумаги отреагировали резким падением на первые сообщения о задержании основателя агрохолдинга и экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича.
По информации телеграм-каналов Baza, Mash и SHOT, в офисах компании — в Москве и в Белгороде — сейчас проходят обыски. Информацию о проведении обысков подтвердил также источник «Интерфакса».
Позднее агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что с Мошковичем проводятся следственные действия.
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