Акции «Русагро» рухнули на 17% на фоне сообщений о задержании основателя

В ходе торгов на Мосбирже 26 марта акции крупнейшего российского агрохолдинга «Русагро» упали на 17,45%, до ₽186,72 за бумагу по состоянию на 15:52 мск. Бумаги отреагировали резким падением на первые сообщения о задержании основателя агрохолдинга и экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича.