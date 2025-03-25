WSJ узнала о планах Boeing отозвать признание вины по делу 737 MAX

В июле 2024 года Boeing согласилась пойти на сделку с Минюстом США и признала себя виновной в нарушении одного из пунктов сделки с регулятором от 2021 года по делу об авиакатастрофах Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Авиаконцерн согласился выплатить штраф до $243,6 млн. По условиям сделки Boeing в течение трех лет должна находиться под наблюдением независимой комиссии экспертов. Однако в декабре федеральный судья в Техасе отклонил предложенное соглашение.