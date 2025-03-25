Вне планового порядка: бюджет получил почти 300 млрд неучтенных в прогнозе доходов

Российская казна получила в прошлом году 283,5 млрд неучтенных в прогнозе доходов, говорится в докладе Счетной палаты («Известия» его проанализировали). Крупной статьей стали безвозмездные платежи от уходящих из страны компаний — в 2024-м продажу активов завершили Danone, Hyundai, Unilever. Скоро уйдет и Голдман Сакс Банк, ему одобрили продажу. Другая крупная статья — средства от конфискации имущества из-за коррупционных преступлений. Например, по делу о взятке экс-следователю СК РФ Марату Тамбиеву, у которого конфисковали $24 млн в биткоинах. Несмотря на то что 284 млрд — это менее 1% от общих доходов бюджета, в 2025-м такие деньги позволят профинансировать некоторые важные нацпроекты.
Что такое незапланированные доходы бюджета
В казну в прошлом году поступило 65 видов доходов, неучтенных при формировании финансового плана. Их сумма составила 283,5 млрд рублей, говорится в мартовском докладе Счетной палаты (СП) об исполнении бюджета в 2024-м.
Для сравнения, годом ранее бюджет получил рекордные с 2015-го поступления в размере 884 млрд рублей, подсчитали «Известия». Тогда 290 млрд пришлось на безвозмездные поступления, включая взносы от уходящих иностранных компаний, 315 млрд — на сборы по windfall tax и 155 млрд — на налог на прибыль организаций, уплаченный бывшими участниками консолидированной группы налогоплательщиков.
В 2024-м источники были уже другими: по данным аудиторов, 99% от указанной суммы приходится на безвозмездные поступления и на конфискацию имущества из-за коррупционных преступлений.
Безвозмездные поступления — это добровольные платежи в казну в форме межбюджетных трансфертов, дотаций, субсидий и субвенций. Такие взносы также обязаны делать уходящие из России иностранные компании. Требования к ним последовательно ужесточались. Осенью 2023-го взнос подняли с 10 до 15% от рыночной стоимости актива, а в октябре 2024-го — до 35%. В тот год в бюджет поступило почти 162 млрд рублей таких платежей, отмечается в докладе СП. Еще около 7 млрд пришлось на иные безвозмездные поступления.
Вторая крупная статья — средства от конфискации имущества из-за коррупционных правонарушений, на нее пришлось 114,5 млрд. Здесь речь не идет об изъятии имущества иноагентов или иностранных граждан, уточнил управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.
Какие компании покидают Россию
Часть иностранных брендов, которые прекратили работу в РФ еще в 2022—2023 годах, завершили продажу своих российских активов лишь в 2024-м. Среди них, например, пивоваренная компания Carlsberg, продовольственная компания Danone, производитель товаров повседневного спроса Unilever. На их долю пришлось около четверти всех доходов от уходящих предприятий в прошлом году — примерно 70 млрд рублей, отметила доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.
Основная масса компаний, которые хотели покинуть рынок России, уже сделали это за последние три года. Однако часть из них продолжают утверждать о таких планах. Например, в этом году также подтвердил намерение уйти из РФ австрийский Raiffeisen Bank International (RBI), уточнила Анастасия Прикладова.
— RBI с 2022 года заявлял о намерении уйти из РФ, но без конкретных действий. Однако сейчас этот вопрос стал чаще подниматься. Евросоюз намерен продолжать ужесточать давление на Россию, это осложняет позицию банка, — полагает эксперт.
Также в конце января президент Владимир Путин одобрил продажу 100% доли российского Голдман Сакс Банка (владеет американская компания Goldman Sachs). При этом компания сообщала о решении свернуть свой бизнес в РФ еще в 2022-м.
Кроме того, в этом году Россию могут покинуть некоторые китайские производители — но не из-за санкций, а на фоне низкой рентабельности продаж. Речь идет об автомобильном бренде SWM (принадлежит китайской Shineray Group). Маркетинговая активность представителя в РФ прекратилась еще в середине 2024-го. Сейчас компания оперативно опустошает склады.
В декабре 2024-го аналитическое агентство «Автостат» сообщало, что на рынке ожидают ухода ряда китайских брендов, таких как Livan, Kaiyi, Foton. Причина кроется в низкой доходности.
Однако в целом ожидания опрошенных «Известиями» аналитиков оптимистичные. Высокие шансы на деэскалацию напряженности между РФ и США могут привести к постепенному снятию американских санкций, а затем и европейских, считает независимый эксперт Андрей Бархота. Он добавил: во втором полугодии 2025-го можно ожидать создания новых компаний с капиталом нерезидентов.
Какое имущество конфисковали за коррупцию в 2024 году
Другая неучтенная статья доходов казны — от конфискации имущества по делам о коррупции. Ранее эти средства поступали в бюджет Пенсионного фонда (затем Соцфонда) из-за его постоянного дефицита, пояснила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. В середине 2024-го законодательство изменили, теперь конфискованные средства будут зачисляться не в Соцфонд, а в федеральный бюджет.
Деньги от «конфиската» достаточно волатильны — они не могут быть постоянным источником дохода и их нельзя спрогнозировать для балансировки бюджета Соцфонда, заявили «Известиям» в пресс-службе Минфина. Для таких целей нужны поступления, которые можно рассчитать, уточнили в ведомстве.
В Счетной палате подсчитали «Известиям», что по итогам 2023-го в Соцфонд поступило 1,7 млрд рублей, а в первом полугодии 2024-го — 96 млн. Доходы от этой статьи во втором полугодии шли уже в федеральный бюджет — за это время поступило 114,5 млрд. При этом изначально ожидались поступления почти в полтора раза меньше — 81 млрд.
Всё имущество, изъятое в пользу казны по заключению суда, становится государственной собственностью. Оно в дальнейшем подлежит продаже с торгов в форме электронного аукциона, уточнила Мери Валишвили.
За первое полугодие 2024-го суды рассмотрели порядка 290 уголовных дел, связанных с конфискацией из-за коррупционного правонарушения, подчеркнул Алексей Добрынин из Pen & Paper. Например, одним из громких дел была конфискация по приговору суда за получение взяток бывшим московским следователем Маратом Тамбиевым. У экс-правоохранителя конфисковали мотоциклы и иномарки, оцениваемые в 20 млн рублей, а также биткоины на $24 млн.
Как неучтенные доходы влияют на дефицит бюджета.
— Сумму в 283,5 млрд можно назвать существенной, но в масштабах федерального бюджета — порядка 36,6 трлн рублей в 2024 году — она составляет менее 1%, — обратила внимание руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Для сравнения, эта сумма сопоставима с финансированием, которое власти заложили в 2025 году на нацпроекты «Эффективная и конкурентная экономика» (206 млрд), «Международная кооперация и экспорт» (45,3 млрд) и «Кадры» (17,9 млрд), вместе взятые. Она также составляет около 2% плановых трат на национальную оборону — крупнейшую статью расходов федерального бюджета в этом году, уточнила Ольга Беленькая.
Впрочем, в январе дефицит бюджета составил порядка 3,5 трлн рублей. Дополнительные 284 млрд могут сократить этот разрыв примерно на 8%, но не решат проблему в целом, говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Он добавил: основной дефицит вызван не только недобором доходов, но и значительными расходами, включая оборонные и социальные статьи. Поэтому даже если поступления продолжатся, бюджет останется дефицитным, а правительство будет закрывать его за счет использования средств из ФНБ или заимствований на внутреннем рынке через размещение ОФЗ. Впрочем, эксперты подчеркивают: госдолг в России не превышает 15% от ВВП и он небольшой по сравнению с другими странами, теми же США, поэтому рисков для финансовой стабильности нет.