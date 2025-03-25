Вне планового порядка: бюджет получил почти 300 млрд неучтенных в прогнозе доходов

Российская казна получила в прошлом году 283,5 млрд неучтенных в прогнозе доходов, говорится в докладе Счетной палаты («Известия» его проанализировали). Крупной статьей стали безвозмездные платежи от уходящих из страны компаний — в 2024-м продажу активов завершили Danone, Hyundai, Unilever. Скоро уйдет и Голдман Сакс Банк, ему одобрили продажу. Другая крупная статья — средства от конфискации имущества из-за коррупционных преступлений. Например, по делу о взятке экс-следователю СК РФ Марату Тамбиеву, у которого конфисковали $24 млн в биткоинах. Несмотря на то что 284 млрд — это менее 1% от общих доходов бюджета, в 2025-м такие деньги позволят профинансировать некоторые важные нацпроекты.